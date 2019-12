Finestra sul mondo: Usa-Cina, Lighthizer, accordo commerciale raddoppierà esportazioni statunitensi

- La “fase uno" dell'accordo commerciale tra Washington e Pechino comporterà quasi il raddoppio delle esportazioni statunitensi verso la Cina nei prossimi due anni, ed è stato “completato" nonostante la necessità di concludere la revisione legale e la traduzione del testo nelle due lingue. Lo ha dichiarato ieri, 15 dicembre, il Rappresentante del Commercio degli Stati Uniti, Robert Lighthizer. I funzionari statunitensi e cinesi hanno annunciato la scorsa settimana che gli Stati Uniti e la Cina hanno finalmente raggiunto un accordo provvisorio, dopo una controversa guerra commerciale lunga 18 mesi. “C’è un periodo per la traduzione. Ci sono alcune cose da sistemare ”, ha detto Lighthizer, intervistato dal programma "Face the Nation" dell'emittente televisiva “Cbs”. "E' tutto fatto. Assolutamente”, ha aggiunto il funzionario. La Cina ha accettato di aumentare gli acquisti di prodotti agricoli dagli Stati Uniti, mentre il presidente Donald Trump ha promesso di bloccare il nuovo round di tariffe fissato per il 15 dicembre. Gli acquisti cinesi di beni agricoli aumenteranno da 40 a 50 miliardi di dollari all'anno nei prossimi due anni, ha detto Lighthizer. Gli Stati Uniti hanno esportato circa 24 miliardi di dollari di prodotti agricoli in Cina nel 2017, prima che le due maggiori economie del mondo intraprendessero una guerra tariffaria sui beni reciproci a luglio 2018. Le due principali economie prevedono di firmare l’accordo parziale nella prima settimana di gennaio. (Sit)