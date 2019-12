Finestra sul mondo: Usa-Messico, Usmca, ipotesi invio ispettori lavoro statunitensi suscita attriti

- Un allegato per l'attuazione del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del Nord (Usmca) presentato venerdì scorso alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti propone la designazione di un massimo di cinque esperti statunitensi che avrebbero l'incarico di vigilare sul rispetto delle norme in ambito di lavoro in Messico. La presentazione dell'emendamento ha suscitato immediate critiche da parte del principale negoziatore commerciale messicano, Jesus Seade, che prevede di tornare oggi, 16 dicembre, a Washington per incontrare il Rappresentante del Commercio statunitense Robert Lighthizer ed esprimere tutto il suo disappunto per il disegno di legge. “Per ovvie ragioni, il Messico non è stato consultato su questo. Non siamo d'accordo", ha detto Seade in conferenza stampa e ripreso dalla stampa Usa. "Questo non è il frutto della nostra negoziazione bilaterale”. In una lettera a Lighthizer prima del viaggio, Seade ha avvertito che il Messico valuterà le opzioni a sua disposizione per stabilire "meccanismi reciproci a difesa degli interessi del nostro paese". (Sit)