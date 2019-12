Repubblica Ceca: governo discuterà piano di investimenti proposto da premier Babis

- Il governo della Repubblica Ceca discuterà oggi sul piano nazionale di investimenti proposto dal premier Andrej Babis. Il piano pluriannuale, secondo quanto riferisce la stampa locale, contiene oltre 20mila progetti per un totale di circa otto mila miliardi di corone (circa 300 miliardi di euro), che dovrebbero essere stanziati fino al 2050. Il premier Babis ha dichiarato, in un'intervista per il quotidiano "Lidove Noviny", che considera il piano nazionale come un catalizzatore di investimenti. Il piano di investimenti dovrebbe servire non solo il governo ma anche le regioni, i comuni e i potenziali investitori interessati a progetti di partenariato pubblico-privato (Ppp). I singoli progetti dovrebbero essere registrati in una banca dati accessibile al pubblico. Babis ha evidenziato che il principale vantaggio del piano nazionale di investimenti è proprio la trasparenza. La maggior parte del piano di investimenti coprono i progetti nelle infrastrutture (circa tre quarti del piano) ma ci sono anche i progetti che riguardano salute, clima e sicurezza informatica. (Vap)