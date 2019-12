Germania: presidente Bundesbank, “zero nero” non è feticcio

- Il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, ha messo in guardia il governo federale dal rendere “un feticcio” lo “zero nero”, ossia l'obbligo di pareggio di bilancio previsto dalla Costituzione tedesca. In un'intervista al quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, Weidmann ha affermato che, “come strumento di politica di bilancio, lo zero nero serve allo scopo pedagogico di garantire finanze in ordine e finora vi è riuscito, ma non bisogna farne un feticcio”. Le dichiarazioni di Weidmann giungono mentre in Germania le voci più diverse, dall'imprenditoria ai sindacati alla sinistra del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), chiedono un aumento degli investimenti pubblici mediante la revisione dello “zero nero”. (Geb)