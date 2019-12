Auto: Germania, produzione settore ai minimi da 22 anni

- Nel 2019, in Germania sono state prodotte 4,67 milioni di automobili, ossia il 5,9 per cento dell'output mondiale. Come riferisce il quotidiano “Bild”, è quanto si apprende da uno studio del Centro di ricerca sul settore automobilistico (Car) dell'Università di Duisburg-Essen, il dato segna il minimo dal 1997, quando le auto tedesche ammontavano all'11,8 per cento della produzione globale di vetture. Tra le cause del declino vi è la recessione nel settore automobilistico su scala mondiale, provocata dalle guerre commerciali avviate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Nel 2019, la produzione globale di auto è scesa del 5 percento, ossia di 4,1 milioni di unità, a 78,8 milioni di veicoli. “Con il declino della produzione automobilistica in Germania, la posizione del paese continua a perdere importanza per l'industria globale dell'auto”, sostiene il Car nella sua analisi. In tale contesto, la decisione di Tesla, società statunitense specializzata nella produzione di auto elettriche, di inaugurare un impianto a Gruenheide in Brandeburgo nel 2021 “contribuisce a mitigare il declino, ma non può avviare un'inversione di tendenza” nel settore automobilistico tedesco. (Geb)