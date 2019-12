Germania-Russia: Seehofer, da Mosca primi segnali di collaborazione su caso Khangoshvili

- La Germania sta ricevendo dalla Russia i primi segnali di collaborazione nelle indagini sull'omicidio del dissidente ceceno con cittadinanza georgiana Zelimkhan Khangoshvili, ucciso a Berlino il 23 agosto scorso. È quanto dichiarato dal ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, durante un'intervista rilasciata al settimanale “Der Spiegel”. Secondo Seehofer, vi sono “i primi segnali che i russi stanno rinunciando a bloccare le indagini degli inquirenti tedeschi” sull'assassinio di Khangoshvili. Dell'omicidio è accusato un cittadino russo, entrato in Germania con un passaporto falsificato e detenuto nel paese in seguito all'arresto poco dopo aver commesso il fatto. Il ministro dell'Intero tedesco ha poi affermato di avere “la speranza ben fondata che la Russia fornisca sostegno alle indagini e informazioni attendibili” sul caso Khangoshvili. Seehofer non ha commentato gli esatti contatti e gli scambi tra Germanai e Russia sulla vicenda, limitandosi ad affermare che gli inquirenti tedeschi “utilizzano i loro canali affidabili per contattare i partner russi". A tal riguardo, “Der Spiegel” afferma che un alto funzionario tedesco si sarebbe recato a Mosca due settimane fa per chiedere informazioni e collaborazione nelle indagini sull'omicidio del dissidente ceceno ucciso a Berlino. (segue) (Geb)