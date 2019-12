Germania-Russia: Seehofer, da Mosca primi segnali di collaborazione su caso Khangoshvili (2)

- Il caso Khangoshvili ha provocato una crisi diplomatica tra Germania e Russia, culminata con l'espulsione di funzionari delle rispettive ambasciate a Berlino e Mosca. Per la procura federale tedesca, che sta dirigendo le indagini, vi sono prove che dimostrano come l'omicidio sia stato commissionato da non meglio precisate autorità della Federazione Russa o della Repubblica di Cecenia. Combattente contro la Russia nelle guerre di Cecenia del 1994-1996 e del 1999-2009, Khangoshvili era considerato un membro del sedicente Emirato del Caucaso, gruppo separatista ceceno classificato dalle autorità russe come organizzazione terroristica. A oggi, la Russia non ha chiesto l'estradizione del proprio cittadino agli arresti in Germania con l'accusa di aver ucciso Khangoshivli. (Geb)