Germania: ministro Economia elenca paesi prioritari per reclutare lavoratori qualificati

- Brasile, India e Vietnam sono tra i paesi da cui la Germania intende reclutare manodopera specializzata, di cui il paese è da tempo carente. È quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, durante un'intervista rilasciata al quotidiano “Der Tagesspiegel”. Alla vigilia dell'incontro del governo federale sul reclutamento manodopera specializzata straniera in Germania, che si tiene oggi presso la Cancelleria, Altmaier ha affermato: “Avvieremo progetti pilota con alcuni paesi, tra cui Brasile, India e Vietnam”. Secondo il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, si deve prestare attenzione ai paesi “dove ci sono molti giovani, dove il livello di formazione è molto alto e dove c'è disponibilità e interesse a lavorare in Germania”. Al fine di reclutare lavorato qualificati, per Altmaier la Germania deve “rimuovere gli ostacoli burocratici”. In particolare, “le procedure per il rilascio dei visti e per il riconoscimento dei titoli degli istituti professionali dovrebbero essere svolte in maniera molto più rapida di prima”, ha detto il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco. Infine, Altmaier ha osservato: “La Germania ha interesse a essere in prima linea nella competizione per le menti più talentuose, gli artigiani più industriosi e i lavoratori migliori”. (Geb)