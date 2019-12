Camerino: Ceriscioli, per ricostruzione nessuna competizione tra privato e pubblico

- "È una giornata stupenda non solo per Camerino (Mc), ma anche per i donatori, i coniugi Arvedi, che ricevono la cittadinanza onoraria". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli a Camerino, accompagnato dall'assessore regionale Angelo Sciapichetti e accolto dal sindaco Sandro Sborgia, ha partecipato alla riapertura dei battenti della basilica di San Venanzio. "Inoltre - ha proseguito Sciapichetti - i tanti sindaci presenti testimoniano la vicinanza di tutte le Marche. Il privato ha l'opportunità di poter saltare molte procedure burocratiche imposte agli Enti pubblici e quindi si è restituita, con una tempistica molto breve, la basilica di San Venanzio alla comunità. Non vi è competizione tra privato e pubblico. L'importante è dare risposte ai cittadini e noi siamo grati a chi le dà, come in questo caso". Soddisfatto Sciapichetti che ha sottolineato il bel segnale di speranza per tutta la collettività dell'alto maceratese. "La partecipazione di numerosi cittadini - ha detto - fa comprendere l'importanza dell'evento tanto atteso". Nella basilica i lavori realizzati tramite il finanziamento di 1,8 mln di euro della Fondazione Arvedi-Buschini di Cremona sono stati molto importanti, perché si sono dovute rinforzare tutte le murature portanti all'interno del tempio con reti di carbonio e sono stati rifatti tutti gli intonaci seguendo fedelmente il disegno originario. Il conferimento della cittadinanza onoraria ai coniugi Arvedi è avvenuto nella stessa chiesa, al termine della solenne cerimonia religiosa. (Ren)