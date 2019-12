Germania: svolta nei negoziati tra Stato e Laender sul pacchetto per il clima

- Sono giunte a una svolta le trattative tra il governo federale e i Laender sul pacchetto da 54 miliardi di euro per la protezione del clima, approvato dall'esecutivo del cancelliere Angela Merkel il 20 settembre scorso. Il gruppo di lavoro istituito dal Comitato di conciliazione tra Bundestag e Bundestag ha infatti raggiunto un'intesa sui punti dell'iniziativa non approvati dalla camera espressione dei Laender. Pertanto, come riferisce oggi il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il prezzo delle emissioni di CO2 aumenterà dagli attuali dieci a 25 euro dal primo gennaio 2021. Entro il 2025, il costo salirà gradualmente a 55 euro, invece dei 35 euro inizialmente previsti. In questo modo, l'Iva sui biglietti ferroviari per le tratte a lunga percorrenza potrà diminuire del 10 per cento dal primo gennaio 2020, come pianificato in origine. (Geb)