Congo-Kinshasa: ribelli Adf attaccano ancora, almeno 22 morti vicino Beni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 22 persone sono morte nell'attacco che sospetti miliziani islamici hanno condotto nei villaggi di Baoba e Ntombi, nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo (Rdc). Lo riferiscono i media locali. Secondo il vicegovernatore del territorio di Beni, Richard Kivanzanga, l'attacco è da attribuire ai ribelli delle Forze democratiche alleate (Adf), che da ormai un mese aggrediscono con sempre maggiore frequenza i residenti e gli operatori sanitari della zona, questi ultimi per contestare la campagna di vaccinazione contro l'ebola avviata dalle autorità. Secondo le Adf, che dallo scorso 30 ottobre hanno ucciso almeno 179 civili nell'est del paese, l'epidemia è stata dichiarata come stratagemma per uccidere la popolazione locale. Venerdì scorso, nel suo discorso sullo Stato della Nazione, il presidente Felix Tshisekedi ha dichiarato che la campagna avviata dalle autorità per sradicare i gruppi armati dal territorio ha "smantellato" quasi tutte le basi delle Adf e che i ribelli stanno trasformando le loro tattiche in "una disperata guerriglia". In passato il governo congolese ha già accusato le Adf di attacchi simili, risalenti a anni fa, tra cui dozzine di massacri notturni che dal 2014 hanno ucciso centinaia di civili. Ripetute operazioni militari non sono tuttavia riuscite a sradicare completamente il gruppo dal territorio. (segue) (Res)