Congo-Kinshasa: ribelli Adf attaccano ancora, almeno 22 morti vicino Beni (2)

- Le violenze hanno provocato un'accesa reazione da parte dei residenti, che accusano le forze delle Nazioni Unite presenti sul posto - come la missione Monusco - di non difendere la popolazione dal massacro attuato dai ribelli. Le proteste hanno a loro volta portato a scontri, con morti e feriti. Secondo quanto riferito dall’emittente online “Radio Okapi”, un manifestante è morto di recente dopo che la polizia ha aperto il fuoco contro i manifestanti mentre due poliziotti sono stati uccisi lo stesso giorno dai dimostranti. In questo contesto, a causa del peggioramento della situazione di sicurezza il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) ha temporaneamente ricollocato 27 membri del suo personale impiegati nella risposta contro l'epidemia di ebola dalla città di Beni. Nel corso di un briefing con la stampa a Ginevra, la portavoce dell’Unicef, Marixie Mercado, ha detto che solo 12 membri dello staff dell’agenzia sono rimasti nella città. In precedenza, per gli stessi motivi, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) aveva fatto sapere di aver evacuato da Beni 49 membri del suo personale “non essenziale” impiegati nella risposta contro l'epidemia di ebola, lasciando sul posto 71 operatori. (segue) (Res)