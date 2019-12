Congo-Kinshasa: ribelli Adf attaccano ancora, almeno 22 morti vicino Beni (4)

- La recrudescenza degli attacchi dei ribelli si è verificata come detto dopo che lo scorso 30 ottobre l’esercito congolese ha lanciato un’operazione “su larga scala” contro tutti i gruppi ribelli armati (Gruppi armati terroristici, Gat) attivi nell’est del paese. Come annunciato dal portavoce delle forze armate congolesi, Leon Kasonga, l’offensiva mira a contrastare i gruppi armati presenti in particolare nelle province del Nord Kivu e del Sud Kivu, fra cui i ribelli ugandesi delle Adf e le milizie Mai-Mai. Dall’inizio dell’operazione sono stati uccisi 25 combattenti ribelli, secondo quanto reso noto dall’esercito di Kinshasa. Gli attacchi stanno inoltre avendo conseguenze umanitarie causando massicci spostamenti di popolazione. Secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite (Unhcr), soltanto nella giornata di lunedì 18 novembre si sono registrati almeno 2.560 sfollati interni (il 91 per cento dei quali donne e bambini), mentre proseguono gli spostamenti di popolazione dalle città di Mbau e Oicha, a nord di Beni. La zona è anche teatro dell’epidemia di ebola scoppiata nell’agosto 2018 e che finora ha provocato circa 3.300 contagi e più di duemila decessi. (Res)