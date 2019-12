Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Gli strumenti regionali a supporto dell’economia del Lazio saranno l’argomento al centro di un incontro programmato da Forma Camera, l’Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma per l’organizzazione di corsi di formazione, qualificazione, aggiornamento e specializzazione. All’incontro partecipano tra gli altri: il Presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, l’Assessore regionale alle Attività produttive e sviluppo economico Paolo Orneli; il Presidente di Forma Camera, Erino Colombi e il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli, promotore dell’iniziativa.Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Roma in via de’ Burrò 147 a Roma (ore 16:30)- Nell’ambito di Festam, Festival dell'Ambiente del V Municipio, si svolge il convegno "Uso consapevole delle risorse e decrescita felice"Ex Sala Consiliare in via dell’Acqua Bullicante 2 a Roma (ore 17)- Presentazione del capodanno di Viterbo e delle iniziative in programma a Viterbo il 31 dicembre 2019, il 1 e 2 gennaio 2020. Interviene il sindaco Giovanni Arena.Sala consiliare di Palazzo dei Priori a Viterbo (ore 12)- Inaugurazione dello show room di Kare Design.Kare Roma Nord in Via Tiberina, 81 Capena di Roma (ore 18) (Rer)