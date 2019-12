Usa: responsabile Commercio Lighthizer, accordo raddoppierà export in Cina (4)

- L'accordo economico e commerciale di "fase uno" fra Cina e Stati Uniti è una notizia positiva per entrambi i paesi e il resto del mondo, ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il vice primo ministro sloveno e ministro degli Esteri, Miro Cerar, a Lubiana. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa "Xinhua", Wang ha affermato che la Cina si è sempre opposta alla risoluzione delle controversie economiche e commerciali imponendo tariffe, in quanto non vi è alcun vincitore in una guerra commerciale. "La Cina ha anche respinto l'uso della pressione unilaterale in quanto viola le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc)", ha affermato Wang che ha rimarcato che l'accordo dimostra lo spirito di rispetto reciproco ed è il risultato di una consultazione su base paritaria, che affronta le preoccupazioni di entrambe le parti. (segue) (Cip)