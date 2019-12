Venezuela: Ue, arresto Requesens viola sua immunità parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arresto del legislatore dell'Assemblea nazionale venezuelana, Juan Requesens, è stata una chiara violazione della sua immunità parlamentare come membro eletto dell'Assemblea nazionale venezuelana. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna che ha spiegato che il legislatore dell'Assemblea nazionale venezuelana, Juan Requesens, e altri 16 imputati sono stati accusati di coinvolgimento nell'attacco di droni dell'agosto 2018. Secondo il Seae, l'arresto di Juan Requesens è stata una chiara violazione della sua immunità parlamentare come membro eletto dell'Assemblea nazionale venezuelana. L'Unione europea si rammarica che finora il processo non abbia fornito le garanzie adeguate di trasparenza e di un giusto processo legale. Inoltre, l'Unione europea si rammarica che ai suoi diplomatici sia stato nuovamente negato l'accesso in qualità di osservatori alle audizioni per questi casi. Questo viola la legislazione venezuelana sulla pubblicità delle audizioni. Tali irregolarità, secondo il Seae, possono essere osservate nel processo contro Roberto Marrero, detenuto dal 21 marzo. (segue) (Beb)