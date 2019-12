Venezuela: Ue, arresto Requesens viola sua immunità parlamentare (2)

- Il Venezuela ha una responsabilità speciale, in quanto membro eletto del Consiglio dei diritti umani, e deve difendere il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ha ricordato il Seae. L'Unione europea incoraggia le autorità venezuelane a far valere le garanzie legali e le disposizioni costituzionali relative al diritto a un processo equo. Le autorità venezuelane dovrebbero inoltre garantire un processo trasparente contro tutti i detenuti e liberare tutti i prigionieri politici. Le autorità venezuelane dovrebbero inoltre collaborare con l'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) per l'adempimento del proprio mandato. In particolare, l'Ohchr dovrebbe avere accesso illimitato a tutti i prigionieri politici e ai relativi processi. (Beb)