Cina: viceministro Turismo Zhang, dal 1999 progressi in scambi turistici e culturali con Macao (4)

- L'anno scorso gli investimenti di Macao hanno raggiunto l'importo complessivo di 1,28 miliardi di dollari, con un aumento di oltre il 300 per cento rispetto al 1999. Pechino e Macao hanno compiuto notevoli progressi nella liberalizzazione del commercio di beni e servizi, nonché nel facilitare il commercio e gli investimenti da quando è stato firmato nel 2003 l'accordo di partenariato economico più stretto tra la Cina continentale e Macao. "Continueremo a lavorare a stretto contatto con il governo di Macao per promuovere la diversità economica della regione, sostenerla nell'integrazione nello sviluppo generale della nazione e spingere per la sua prosperità e stabilità a lungo termine", ha detto Gao. (Cip)