Serbia-Kosovo: Vucic ad Haradinaj e Kurti, importante è mantenimento della pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha replicato in maniera diplomatica alle dichiarazioni polemiche del primo ministro uscente del Kosovo, Ramush Haradinaj, e del leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti. Vucic ha sottolineato di “non volere insultare nessuno” e di mantenere alla pace. Haradinaj ha detto che “Aleksandar Vucic e gli altri non possono negare che i ragazzi dell'Uck (Esercito di liberazione kosovara) li abbiano espulsi dal Kosovo". Secondo quanto riferito dall’emittente “Rtk”, Vucic ha affermato di aver compreso il messaggio di Haradinaj proprio come quello di Kurti secondo cui "nessun territorio sarà dato alla Serbia come consolazione per la perdita del Kosovo”. Il capo di Stato ha spiegato che gli “albanesi pensano di essere molto forti e che i serbi sono deboli”. Vucic ha chiarito al riguardo “che è meglio che i serbi siano responsabili e seri, consapevoli dei loro interessi nazionali e statali. Il nostro interesse primario è la pace e la salvaguardia della pace”. “Non mi viene in mente di insultarli. Il nostro compito è quello di mantenere la pace e aiutare la nostra popolazione a sopportare, di avere il minor giudizio possibile per le azioni verbali”, ha concluso il presidente serbo. (segue) (Seb)