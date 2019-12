Serbia-Kosovo: Vucic ad Haradinaj e Kurti, importante è mantenimento della pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al processo tra Serbia e Kosovo che porti ad un accordo per la normalizzazione dei rapporti, il presidente kosovaro, Hashim Thaci, ha chiarito che questo deve passare dal riconoscimento reciproco tra i due paesi. Thaci ha così risposto nei giorni scorsi a quanto dichiarato dall’omologo serbo, Aleksandar Vucic, in un’intervista al quotidiano di Atene “Kathimerini”. Vucic ha ribadito che l’idea dello scambio dei territori tra Pristina e Belgrado può essere una soluzione alla questione kosovara. “I messaggi da Belgrado che dobbiamo trovare un compromesso senza un riconoscimento reciproco sono solo provocazioni. L’indipendenza del Kosovo è il compromesso. Il dialogo è possibile solo sulla base di un principio: due paesi che si riconoscono reciprocamente come vicini uguali, muovendosi verso la famiglia euro-atlantica”, ha scritto Thaci su Twitter. (segue) (Seb)