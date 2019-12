Serbia-Kosovo: Vucic ad Haradinaj e Kurti, importante è mantenimento della pace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha dichiarato lo scorso 5 dicembre che la parte kosovara fa ostruzionismo per quanto riguarda le trattative e il processo di dialogo con Belgrado. Vucic, presente all'apertura dei lavori dell'autostrada Ruma-Sabac, ha ribadito ai giornalisti che Belgrado è "sempre pronta" al proseguimento del dialogo appena Pristina eliminerà i dazi imposti sulle merci serbe. Il capo dello Stato serbo ha poi risposto alle domande dei giornalisti che chiedevano un commento alle affermazioni del diplomatico Usa Matthew Palmer, il quale nelle scorse ore ha ribadito il desiderio degli Stati Uniti di un raggiungimento della piena normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina. "Anch'io aspetto una piena normalizzazione, ma non arriva. Sarebbe un bene proseguire i colloqui, anche se non sono troppo ottimista", ha detto Vucic. (segue) (Seb)