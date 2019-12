Serbia-Kosovo: Vucic ad Haradinaj e Kurti, importante è mantenimento della pace (4)

- Sarebbe un "grave errore" se il nuovo governo del Kosovo cancellasse i dazi del 100 per cento sulle importazioni di prodotti serbi, ha dichiarato in precedenza il premier uscente kosovaro, il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo Ramush Haradinaj. "Se cancellano i dazi perderanno l'investimento fatto per assicurare il riconoscimento (internazionale del Kosovo) e non abbiamo altri contro valori", ha osservato l'ex premier. "Non dovrebbero fare questo errore", ha ribadito Haradinaj secondo cui il nuovo governo che si profila, guidato dal leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, "sarà debole". La comunità internazionale chiede da mesi l'abolizione dei dazi imposti sull'importazione di prodotti serbi, quale un passo per favorire la ripresa del dialogo sulla normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado. (Seb)