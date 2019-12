Egitto-Stati Uniti: ministro Investimenti riceve delegazione Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Investimenti e della cooperazione internazionale egiziano, Sahar Nasr, ha incontrato una delegazione del Congresso degli Stati Uniti con cui ha discusso dei progetti di sviluppo di grandi dimensioni in corso nel paese. Lo riferisce un comunicato stampa del dicastero egiziano. I mega progetti in corso in Egitto offrono opportunità per una più ampia partnership tra Washington e Il Cairo. Le parti, si legge nel comunicato, hanno concordato di sollecitare le società statunitensi a investire in Egitto. Gli investimenti statunitensi in Egitto hanno raggiunto i 22,8 miliardi di dollari.(Cae)