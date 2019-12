Donbass: ministro Esteri ucraino, nessuno vuole stravolgere accordi di Minsk

- Gli accordi di Minsk, che mirano a risolvere la crisi nel Donbass, necessitano di alcune modifiche ma nessuno è interessato a stravolgerli. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Vadym Prystaiko in un'intervista all'agenzia di stampa “Unian”. "Gli accordi di Minsk sono veramente irrealistici, semplicemente perché contengono dei difetti per quanto riguarda la terminologia e cronologia: per esempio le date stabilite sono passate da tempo. Potremmo prendere in considerazione l'idea di apportare degli adattamenti al documento per tener conto, ad esempio, delle date. Attualmente, tuttavia, né l'Ucraina, la Russia, né la comunità mondiale sono pronte a rivedere integralmente gli accordi di Minsk", ha affermato Prystaiko. Nel summit del Formato Normandia (Francia, Germania, Russia e Ucraina) tenutosi a Parigi lo scorso 9 dicembre è stata confermata la volontà comune di rispettare gli accordi di Minsk. (Res)