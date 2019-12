Credito: Giorgianni (vittime salvabanche) su Bp Bari, sempre lo stesso copione (2)

- "A un certo punto inizia il silenzio assordante, anche se tutti sanno che quella banca ha dei problemi importanti - ha sottolineato il presidente dell'Associazione vittime del salva-banche - Da 400 milioni di buco, adesso scopriamo esserci un buco di 1 miliardo. Purtroppo queste banche continuano ad essere governate da amministratori con scarse capacità manageriali, che accumulano crediti deteriorati facendo prestiti agli amici degli amici. I titoli vengono venduti senza spiegare i rischi. La cosa paradossale è che non sarà l'ultima volta che verranno venduti questi prodotti a risparmiatori che ancora si fidano. Adesso rivedremo la solita Commissione d'inchiesta sulle banche, che sarà soltanto l'occasione per l'ennesimo scontro politico". "Tecnicamente nazionalizzare la banca è l'unica soluzione possibile - ha concluso Giorgianni - la banca di investimenti per il sud potrebbe essere una risorsa ma bisogna capire da chi verrà gestita. Bisogna evitare che diventi il solito carrozzone che servirà per fare prestiti facili". (Ren)