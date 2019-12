Vietnam: governo difende revisione al rialzo del pil 2011-2017

- Le autorità del Vietnam hanno difeso la modifica dei dati ufficiali relativi alla crescita del prodotto interno lordo tra il 2011 e il 2017, che Hanoi ha rivisto al rialzo di circa un quarto. Tale revisione, ha dichiarato il direttore dell’Ufficio generale di statistica del paese. Nguyen Bich Lam, è in linea con le pratiche contabili internazionali, e serve come base per tracciare il percorso di sviluppo economico del paese negli anni a venire. “Il Vietnam è impegnato a delineare una strategia di sviluppo socioeconomico decennale per il 2021-2030, e una quinquennale per il periodo 2021-2025. Questa revisione aiuterà il governo a definire il percorso del paese nei prossimi 5-10 anni”, ha affermato Lam nel corso di un seminario ad Hanoi, lo scorso fine settimana. (segue) (Fim)