Vietnam: governo difende revisione al rialzo del pil 2011-2017 (2)

- Lam ha annunciato che la revisione statistica ha portato ad aumentare del 25,4 per cento le dimensioni dell’economia vietnamita nel periodo 2010-2017: i nuovi calcoli ufficiali hanno aggiunto in media al computo del pil per quel periodo ben 40,5 miliardi di dollari annui. Il pil del 2011, in particolare, ha subito la revisione più consistente, con un incremento del 27,3 per cento rispetto ai calcoli precedenti. (segue) (Fim)