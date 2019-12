Vietnam: governo difende revisione al rialzo del pil 2011-2017 (3)

- La banca centrale del Vietnam ha annunciato un abbassamento dell’interesse massimo applicabile dalle banche agli interessi sui depositi a breve termine, da uno a sei mesi. L’interesse massimo sui depositi con scadenza un mese verrà ridotto di due decimi di punto, all’un per cento; i tassi applicabili ai depositi con maturazione sei mesi verranno invece ridotti dal 5,5 al 5 per cento. La Banca di Stato del Vietnam ridurrà anche il tasso di prestito a breve termine per le piccole e medie imprese dal 5,5 al 6 per cento annuo, per promuovere la crescita economica. Le modifiche ai tassi a breve termine sono divenute effettive il 19 novembre. Nei mesi scorsi la banca di Stato ha tagliato diversi tassi di riferimenti per aumentare la liquidità e sostenere la crescita economica, che Hanoi punta a mantenere sopra il 7 per cento del pil nel 2019. (segue) (Fim)