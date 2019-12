Cina: Xi Jinping in visita a Macao da 18 al 20 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, si recherà in visita a Macao dal 18 al 20 dicembre per partecipare a una riunione in occasione del 20mo anniversario del ritorno della città alla madrepatria. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", secondo cui Xi sarà presente alla cerimonia di inaugurazione del governo di quinto mandato della Regione amministrativa speciale di Macao. È inoltre prevista una ispezione del presidente a livello locale.(Cip)