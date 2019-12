Cina-Norvegia: incontro ministri Esteri Wang-Soreide, focus su rafforzamento cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'attuale situazione internazionale, Cina e Norvegia dovrebbero rafforzare il coordinamento e sostenere il multilateralismo, intraprendendo azioni contro l'unilateralismo e salvaguardando il libero scambio, che è nell'interesse di tutte le parti", ha affermato Wang. Il ministro cinese ha anche invitato le due parti a rispettare il percorso di sviluppo di ciascuno, a prendere in considerazione i principali interessi reciproci, a rafforzare la reciproca fiducia politica, nonché a gestire adeguatamente le questioni sensibili. "La Cina è disposta ad approfondire la cooperazione pragmatica in tutti i settori con la Norvegia nell'ambito della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) e fornire alle aziende di entrambe le parti un ambiente equo e non discriminatorio", ha affermato Wang. (segue) (Cip)