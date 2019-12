Cina-Norvegia: incontro ministri Esteri Wang-Soreide, focus su rafforzamento cooperazione (3)

- Soreide ha mostrato soddisfazione per lo slancio positivo delle relazioni Norvegia-Cina e ha ricordato che la visita di stato del re norvegese Harald V in Cina l'anno scorso ha avuto molto successo. "Ora gli scambi a vari livelli tra i due paesi sono frequenti mentre il commercio e l'economia si stanno sviluppando senza intoppi", ha detto Soreide. La Norvegia è disposta a lavorare con la Cina per salvaguardare il multilateralismo e il libero scambio e le società cinesi sono benvenute nel paese per prendere parte a una concorrenza leale, ha affermato Soreide, sottolineando che nessuna società specifica sarà esclusa dalla normale cooperazione con il suo paese. Il ministro degli Esteri norvegese ha dichiarato che la Norvegia è disposta ad affrontare adeguatamente le differenze con la Cina basate sul rispetto reciproco, sperando di espandere i dialoghi con la Cina sulle questioni dell'Artico e dello sviluppo sostenibile, e rafforzare il coordinamento con la Cina nella ricerca di soluzioni politiche per le regioni e temi caldi internazionali. (Cip)