Giappone-Corea del Sud: ministri Esteri Kang e Motegi si incontrano in Spagna

- I ministri degli Esteri di Giappone e Corea del Sud, Toshimitsu Motegi e Kang Kyung-wha, hanno intrattenuto una breve conversazione ieri, a margine dell’annuale Forum Asia-Europa a Madrid, in Spagna. Nel corso del breve colloquio, durato circa 10 minuti, Kang ha dichiarato che Seul accoglie con soddisfazione l’incontro in programma oggi a Tokyo tra le delegazioni commerciali di alto livello dei due paesi. Il ministro sudcoreano ha auspicato che l’incontro tra i funzionari preluda alla decisione del Giappone di revocare i vincoli alle esportazioni tecnologiche verso la Corea del Sud. I due ministri hanno concordato di proseguire il coordinamento in vista di un possibile faccia a faccia tra i leader dei due paesi, Shinzo Abe e Moon Jae-in, a margine dell’annuale summit trilaterale con la Cina, in programma a Chengdu la prossima settimana. (segue) (Res)