Giappone-Corea del Sud: ministri Esteri Kang e Motegi si incontrano in Spagna (2)

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha annunciato che intende incontrare il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, a margine dell’annuale summit trilaterale dei leader di Giappone, Cina e Corea del Sud, in programma in Cina alla fine di dicembre. L’annuncio costituisce un segnale che Tokyo e Seul stanno tentando di arrestare il grave deterioramento delle relazioni bilaterali. Il mese scorso i due paesi hanno scongiurato la fine dell’accordo bilaterale per la condivisione dell’intelligence militare (Gsomia), che Seul aveva minacciato di abbandonare nel contesto delle ostilità diplomatiche e commerciali tra i due paesi. Abe e Moon non hanno però ancora individuato una base sulla quale tentare un rilancio delle relazioni tra i rispettivi paesi, minate dalla riapertura delle dispute storiche voluta da Seul e dalle restrizioni commerciali imposte da Tokyo. (segue) (Res)