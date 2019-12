Cina: produzione industriale in aumento del 5,6 per cento sino a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Cina è cresciuta del 5,6 per cento su base annua nei primi undici mesi del 2019, secondo quanto riferito oggi dall'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Il tasso di crescita è rimasto invariato nei primi dieci mesi dell'anno; solo a novembre, la produzione industriale è aumentata del 6,2 per cento, in crescita rispetto al 4,7 per cento registrato a ottobre. La produzione industriale cinese, ufficialmente chiamata valore aggiunto industriale, viene utilizzata per misurare l'attività delle grandi imprese designate con un fatturato annuo di almeno 20 milioni di yuan (circa 2,86 milioni di dollari). La produzione delle imprese controllate dallo Stato è salita del 3,7 per cento il mese scorso, quella delle società per azioni è aumentata del 7 per cento e quella delle imprese finanziate all'estero è aumentata del 3,2 per cento. La produzione e la fornitura di elettricità, energia termica, gas e acqua hanno registrato un aumento su base annua del 6,7 per cento a novembre, il più veloce sostenuto tra i tre settori principali, incluso anche quello minerario e manifatturiero. La produzione manifatturiera è cresciuta del 6,3 per cento su base annua e la produzione mineraria è cresciuta del 5,7 per cento. Il mese scorso la produzione high-tech ha registrato un aumento della produzione dell'8,9 per cento. (Cip)