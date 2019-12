Cina-Regno Unito: premier Li invia messaggio di congratulazioni all’omologo Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Regno Unito hanno mantenuto lo slancio dello sviluppo negli ultimi anni, e gli scambi bilaterali e la cooperazione in vari settori godono di un enorme potenziale. Lo ha affermato il premier cinese, Li Keqiang, in un messaggio di congratulazioni inviato in occasione della rielezione a primo ministro britannico di Boris Johnson. "La Cina e il Regno Unito sono entrambe membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, fra le principali economie mondiali e le loro relazioni hanno un significato globale", ha affermato Li. Il premier cinese ha inoltre espresso l'auspicio che le due parti possano consolidare la reciproca fiducia politica sulla base del rispetto reciproco, espandere la cooperazione pratica e spingere per uno sviluppo solido e sostenuto dei legami Cina- Regno Unito, in modo da dare maggiori contributi alla salvaguardia della pace e della stabilità globali, oltre a promuovere l'ulteriore sviluppo del multilateralismo e un'economia mondiale aperta.(Cip)