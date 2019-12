Cina: paese solleverà oltre dieci milioni di persone dalla povertà entro la fine dell'anno (2)

- "La campagna di riduzione della povertà non è solo una responsabilità del governo, ma è anche un compito comune di tutta la società", ha affermato Liu. La società cinese per la promozione del servizio di volontariato per la riduzione della povertà si è impegnata ad aiutare circa 300 mila pazienti con cataratta registrati e ventimila pazienti in condizioni di povertà affetti da spondilite anchilosante da moderata a grave affinché ottengano cure nel 2020. La Cina ha realizzato risultati storici nella lotta alla povertà negli ultimi decenni, rendendo il paese un importante contributo alle attività di riduzione della povertà nel mondo. I dati ufficiali mostrano che la Cina ha sollevato 13,86 milioni di persone nelle aree rurali dalla povertà nel 2018, con il numero di residenti rurali sotto la soglia di povertà passato da 98,99 milioni alla fine del 2012 a 16,6 milioni alla fine dello scorso anno. (segue) (Cip)