Cina: paese solleverà oltre dieci milioni di persone dalla povertà entro la fine dell'anno (3)

- Ad ottobre, la Banca per lo sviluppo cinese (Cdb) ha emesso 142,9 miliardi di yuan (circa 20 miliardi di dollari) di prestiti per la riduzione della povertà nei primi otto mesi di quest'anno. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Il totale del credito per la lotta alla povertà nel bilancio della banca ha raggiunto 1.170 miliardi di yuan (oltre 163 miliardi di dollari) entro la fine di agosto. Secondo "Xinhua", la banca intende emettere prestiti per un valore di 300 miliardi di yuan (41,9 miliardi di dollari) per la riduzione della povertà mirata quest'anno. Alla fine del secondo trimestre del 2019, i prestiti emessi da Cdb rappresentavano più della metà dei prestiti per alleviare la povertà in tutto il settore bancario cinese, secondo la Commissione regolatoria bancaria e assicurativa cinese. Fondata nel 1994, il la Cdb è progettata per fornire finanziamenti a grandi progetti nazionali e strategie di sviluppo. Ha intensificato il sostegno alla battaglia del paese contro la povertà, che è una delle "tre battaglie " che il paese deve vincere per costruire una società moderatamente prospera sotto tutti gli aspetti entro il 2020. (Cip)