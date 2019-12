Hong-Kong: incontro premier Li-ad Lam, città non ha ancora superato problema proteste (2)

- I manifestanti antigovernativi sono tornati a protestare ieri a Hong Kong: piccoli gruppi hanno organizzato azioni di disturbo nei centri commerciali, dove è in corso la stagione degli acquisti natalizi, spruzzando spray, gridando slogan per la democrazia e la giustizia e attaccando adesivi su negozi e clienti. Episodi di protesta sono stati registrati nei centri commerciali di Telford Plaza, nella baia di Kowloon; di New Town Plaza, a ShaTin; di Metroplaza, a Kwai Fong; di Times Square, nella baia di Causeway; di Cityplaza, a Tai Koo Shing. Al New Town Plaza c'è stato uno scontro tra contestatori e agenti di polizia, che hanno fermato cinque persone. La polizia ha anche riferito che davanti al terminal degli autobus di fronte alla stazione della metropolitana di Sha Tin i manifestanti hanno lanciato fumogeni. (segue) (Cip)