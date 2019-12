Hong-Kong: incontro premier Li-ad Lam, città non ha ancora superato problema proteste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo la governatrice della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Carrie Lam, si trova a Pechino per riferire al governo centrale in merito alla situazione economica, sociale e politica nell'ex colonia britannica. Previsto per oggi l'incontro con il presidente della Cina, Xi Jinping. Durante l'assenza di Lam, a fare le sue voci è il segretario generale per l'amministrazione Matthew Cheung, con l'incarico di direttore generale ad interim. Lam concluderà la sua visita nella capitale cinese il 17 dicembre e, secondo alcuni osservatori, potrebbe tornare a Hong Kong con nuove direttive per far fronte alla situazione, include indicazioni per un rimpasto di governo. (Cip)