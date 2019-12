Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, lunedì 16 dicembre, giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: un flusso umido ed instabile risale dal Mediterraneo occidentale portando cieli molto nuvolosi o coperti praticamente su tutto il Nordovest italiano, associati anche deboli piogge più che altro su Liguria e centro-est Piemonte. Neve sulle Alpi ma a quote elevate, in genere dai 1400-1600m, a quote inferiori solo su alto Piemonte. Non freddo per il periodo, complici le temperature in rialzo un po' ovunque. Mar ligure mosso. Ventilazione tra sud-orientale e tramontana sul Golfo. (Rpi)