Usa-Georgia: delegazione parlamentare di Tbilisi in visita ufficiale a Washington

- Prende il via oggi la visita negli Stati Uniti di una delegazione del parlamento di Tbilisi, guidata dal vicepresidente Kakha Kuchava, che proseguirà sino al prossimo 19 dicembre. Durante la visita sono previsti incontri con una serie di parlamentari e funzionari del dipartimento di Stato. Stando alle informazioni diffuse, sono in programma anche colloqui con i presidenti dell’Istituto repubblicano internazionale (Iri), Daniel Twinning, dell’Istituto democratico nazionale (Ndi), Derek Mitchell, e della Fondazione internazionale per i sistemi elettorali (Ifes), Michael Svetlik. La delegazione georgiana include anche il presidente della commissione parlamentare per le relazioni internazionali, Irakli Beraia, e l’ex presidente del parlamento Irakli Kobakhidze. (Was)