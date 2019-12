Usa-Corea del Nord: inviato Biegun mette in guardia da retorica “ostile” (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il test effettuato la scorsa settimana dalla Corea del Nord presso il sito di lancio di Sohae (Dongchang-ri), e caratterizzato dai media di Stato del Nord come “molto importante”, è servito a collaudare un motore a razzo per missili balistici. Lo ha dichiarato lunedì il ministro della Difesa della Corea del Sud, Jeong Kyeong-doo, durante una conferenza stampa a margine di una ministeriale nel formato “2+2” (ministri di Esteri e Difesa) con le controparti australiane. “I ministri della Difesa di Corea del Sud e Australia hanno espresso profonda preoccupazione per i test di un motore balistico effettuato dalla Corea del Nord a Dongchang-ri, e il successivo lancio di missili balistici”, ha dichiarato Jeong. “Sollecitiamo la Corea del Nord a interrompere immediatamente questo tipo di attività, che aumentano le tensioni militari, e a dare riscontro agli sforzi della Corea del Sud, degli Stati Uniti e della comunità internazionale per discutere le questioni aperte attraverso il dialogo”, ha aggiunto il ministro. (segue) (Git)