Giappone-Regno Unito: accordo commerciale,Tokyo chiede rimozione immediata dazi auto

- Il Giappone tenterà di ottenere dal Regno Unito la rimozione completa e immediata dei dazi sulle sue automobili, nel contesto del trattato commerciale che i due paesi puntano a fare entrare in vigore dal 2021. Il governo di Tokyo avverte un crescente senso di urgenza dopo le elezioni britanniche di giovedì 12 dicembre, culminate in una schiacciante vittoria del premier conservatore Boris Johnson, che avvicinano l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (Brexit). Tokyo e Londra hanno già concordato che dopo la Brexit il commercio bilaterale opererà secondo i criteri dell’accordo di partenariato economico Giappone-Ue, entrato in vigore all’inizio di quest’anno. Tale periodo di transizione scadrà però alla fine del 2020, e in assenza di un accordo alternativo le tariffe tornerebbero ai livelli precedenti l’accordo con l’Ue. Ad oggi l’Unione europea impone alle automobili importate dal Giappone un dazio dell’8,8 per cento, rispetto al 10 per cento precedente l’accordo. Gran parte delle componenti per auto giapponesi sono state del tutto esentate dalle tariffe. (segue) (Git)