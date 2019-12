Giappone-Regno Unito: accordo commerciale,Tokyo chiede rimozione immediata dazi auto (3)

- Toyota Motor ha avvertito a febbraio che potrebbe interrompere la produzione di automobili nel Regno Unito entro il 2023, nel caso il paese lasci l’Unione europea senza un accordo con Bruxelles che ne preservi l’accesso al mercato unico. “Se l’ambiente operativo diventasse molto difficile”, un’uscita dal Regno Unito “dovrebbe essere incluso nell’agenda”, ha avvertito Johan van Zyl, ad di Toyota Motor Europe, in occasione del Salone internazionale dell’auto di Ginevra. L’ad ha però menzionato opzioni meno drastiche, come una riduzione della produzione e degli investimenti nel Regno Unito. La prospettiva di una “no deal” Brexit spaventa l’industria dell’auto britannica, che dà lavoro a 900mila persone e genera esportazioni annue nell’ordine di 44 miliardi di sterline, pari al 13 per cento del totale di quel paese. (segue) (Git)