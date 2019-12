Giappone-Corea del Sud: paesi vicini a intesa su dispute storiche nel 2012

- Il Giappone propose nel 2012 un accordo alla Corea del Sud per superare la disputa storica sulle cosiddette “comfort women”, le donne costrette alla schiavitù sessuale durante l’occupazione coloniale della Penisola coreana da parte del Giappone, prima e durante la Seconda guerra mondiale. La contesa, periodicamente impugnata da Seul, che chiede a Tokyo una ammissione di Stato in merito alle proprie responsabilità, ha contribuito anche alla crisi diplomatica in atto tra i due paesi da quest’anno. Fonti diplomatiche di entrambi i paesi citate dall’agenzia di stampa “Kyodo” riferiscono che nel 2012 il governo dell’allora primo ministro giapponese, Yoshihiko Noda, rivolse a Seul una proposta tesa ad archiviare la disputa tramite scuse ufficiali alle vittime da parte dell’ambasciatore giapponese a Seul, e una serie di misure umanitarie finanziate dal Giappone per le vittime ancora in vita. Anche in quell’occasione, Tokyo non si era detta disponibile ad una ammissione della responsabilità di Stato. Durante i colloqui a porte chiuse, però, funzionari dei due paesi avevano concordato che le scuse ufficiali dell’ambasciatore avrebbero assunto il carattere di una “ammissione di responsabilità pubblica”. La decisione dell’allora presidente sudcoreano, Lee Myung-bak, di sbarcare personalmente sull’atollo di Takeshima (Dokdo in coreano), nell’agosto di quell’anno, fece però naufragare le trattative. (segue) (Git)