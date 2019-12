Giappone-Corea del Sud: paesi vicini a intesa su dispute storiche nel 2012 (4)

- I governi della Corea del Sud e del Giappone terranno colloqui di alto livello a dicembre in Giappone, il primo passo di uno sforzo concertato teso a superare la crisi commerciale in atto tra i due paesi. Lo ha annunciato la scorsa settimana il ministero del Commercio della Corea del Sud. Funzionari dei due paesi si sono incontrati a Seul nei giorni scorsi, per discutere l’agenda dell’incontro che si terrà il mese prossimo, a livello di direttori generali. “Tramite l’incontro, i due paesi hanno concordato di tenere un incontro a Tokyo attorno alla terza settimana di dicembre, per discutere le relative politiche dell’export”, riferisce una nota del ministero del Commercio sudcoreano. “Durante l’incontro di dicembre, i due paesi intendono scambiarsi opinioni in merito a varie situazioni domestiche ed esterne legate al controllo delle esportazioni. Le due parti hanno anche concordato di tenere un incontro preparatorio a Vienna nella giornata di mercoledì 4 dicembre. (segue) (Git)