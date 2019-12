Giappone-Corea del Sud: paesi vicini a intesa su dispute storiche nel 2012 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Tokyo e Seul sono bruscamente peggiorate lo scorso anno, dopo la decisione del governo sudcoreano di riaprire una serie di dispute di carattere storico, e dopo le sentenze della Corte Suprema sudcoreana che ha imposto risarcimenti ad aziende giapponesi per le pratiche di lavoro forzato durante la Seconda guerra mondiale. Il governo del Giappone ha ulteriormente intensificato la crisi alla fine di luglio, varando dazi alle esportazioni tecnologiche verso il paese vicino, e poi privando Seul dello status di partner commerciale privilegiato. Tale status, concesso alla Corea del Sud e a una “lista bianca” di altri paesi, consente loro di godere di restrizioni minime per l’acquisto dal Giappone di componenti elettroniche ed altre merci potenzialmente utilizzabili per applicazioni militari. (segue) (Git)