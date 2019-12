Ue-Cina: ministro Esteri Wang, sostenere insieme multilateralismo e stabilità globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina e l'Unione Europea dovrebbero sostenere fermamente il multilateralismo e contribuire assieme alla stabilità globale, in risposta alle sfide poste dall'unilateralismo e dalle politiche di potere. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel corso del suo incontro a Madrid con Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, a margine della 14ma riunione dei ministri degli Affari esteri dell'Asia-Europa (Asem). "Nella loro veste di partner strategici globali e protagonisti dell'assetto multipolare globale, la Cina e l'Ue si assumono importanti responsabilità per la pace e lo sviluppo del mondo", ha affermato Wang secondo quanto riferito dall'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Il ministro ha aggiunto che di fronte alla complicata e instabile situazione internazionale, la Cina e l'Ue dovrebbero rafforzare il coordinamento strategico e portare energia più positiva al mondo. (segue) (Cip)