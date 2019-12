Ue-Cina: ministro Esteri Wang, sostenere insieme multilateralismo e stabilità globale (3)

- Da parte sua, Borrell ha affermato che i risultati della Cina negli ultimi 40 anni di riforma e apertura sono un miracolo nella storia umana e che lo slancio di sviluppo e crescita della Cina nei prossimi 40 è irreversibile. L'alto funzionario ha affermato che la Cina ha un ruolo vitale negli affari internazionali, ed è impossibile risolvere i principali problemi globali e regionali, come i cambiamenti climatici e la questione del nucleare iraniano, senza la partecipazione della Cina. Di fronte all'attuale situazione internazionale, l'Ue spera di stabilire obiettivi ambiziosi con la Cina, sviluppare relazioni reciprocamente vantaggiose e promuovere la cooperazione strategica sia a livello bilaterale che internazionale, ha sottolineato Borrell. Facendo eco al ministro degli Esteri cinese, il funzionario Ue ha poi affermato che le due parti dovrebbero e affrontare le differenze tra le due parti da una prospettiva più elevata e costruire insieme un mondo più pacifico e prospero. Il ministro degli Esteri Wang è impegnato in un viaggio in Europa che si concluderà domani, martedì 17 dicembre. (Cip)