Cina-Usa: ministro Esteri Wang, accordo commerciale è positivo per il mondo intero (2)

- "L'accordo soddisfa i requisiti intrinseci dello sviluppo economico di alta qualità della Cina, le aspirazioni della comunità internazionale, e serve gli interessi comuni di entrambi i popoli", ha detto Wang. Secondo il ministro, l'accordo condurrà gradualmente le relazioni economiche e commerciali Cina-Stati Uniti sulla strada del normale sviluppo, iniettando fiducia nell'economia mondiale al ribasso e rafforzando la stabilità dell'ordine commerciale globale. "Le relazioni Cina-Stati Uniti devono ancora affrontare molte questioni che richiedono attenzione e un'attenta gestione", ha affermato Wang, esprimendo la speranza che il governo Usa compia sforzi concertati con Pechino per gestire efficacemente le differenze ed espandere la cooperazione reciprocamente vantaggiosa, in modo da spingere in avanti le relazioni con coordinamento, cooperazione e stabilità. (segue) (Cip)